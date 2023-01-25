Евсеев: «Мечта возглавить «Локомотив»? Давайте без этих пафосных тем»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев сообщил, что осенью ему звонили из одного из клубов РПЛ.

— Чемпионская гонка в РПЛ еще жива?

— Я без понятия. У меня своя гонка. За РПЛ я слежу довольно поверхностно. Какие-то игры, конечно, смотрел. Но уже пауза в РПЛ длится два месяца. Я и забыл, какой там расклад. На данный момент мне это неинтересно. Я на сборах. У меня конкретная задача — подготовить «Шинник» ко второй части сезона.

— Этой зимой вы не ждете звонков от команд РПЛ?

— Мне звонили оттуда. Осенью. Спрашивали.

— Почему не пошли?

— Значит, были другие варианты.

— Вы по РПЛ не соскучились?

— Как вам сказать... Конечно, этот турнир сильно отличается от первой лиги. Все совершенно другое. Но это не говорит о том, что я в «Шиннике» работаю спустя рукава. Такого нет.

— Когда «Локомотив» еще не определился с новым тренером после ухода немецких специалистов, у вас была надежда, что руководители клуба обратят свой взор именно на вас?

— Я же вам уже дал информацию.

— Про звонок из «Локомотива»?

— Я вам клуб не называю. Просто сказал — звонили из команды РПЛ, разговаривали.

— Бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива» мечтают в качестве тренеров возглавить эти команды.

— Нет, нет. Давайте все-таки без этих пафосных тем про мечту.

Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. В РПЛ он работал с «Уфой» с марта 2019 года по октябрь 2020 года.

Как футболист Евсеев играл за «Локомотив» в период с 2000 по 2007 год.