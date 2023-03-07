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Сегодня, 10:35

Евсеев: «Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что думает о нынешнем «Спартаке».

«Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян», — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

Также он высказался о натурализации игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо?

«Дали им (гражданство) — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл 8 лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем», — добавил тренер.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

«Зенит» с 45 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» расположился на втором месте, имея в активе 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-evseev-galitskij-hotel-chtoby-u-nego-igralo-11-vospitannikov-a-okazalos-chto-v-spartake-igralo-11-rossiyan/
Вадим Евсеев
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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