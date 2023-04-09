Евсеев: «Игра отличная! «Локомотив» хорошо преобразился и показывает максимум»

9 апреля, 22:47
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о матче 22-го тура РПЛ, где «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1).
— Как вам игра?
— Отлично. Как мне «Локомотив»? Отлично! Не смогли выиграть? «Зенит» — действующий чемпион.
— Как вам преображение «Локомотива» после зимы?
— Отлично! Клуб взял игроков, которые усилили команду. Команда показывает максимум.
— Надо оставлять Дзюбу на следующий сезон?
— Такие вопросы задавайте на пресс-конференции.
— Дзюба всем передает привет после матчей. Почему он после этого матча не мог передать привет?
— Потому что не забил. Не переоценивайте «Локомотив». «Зенит» — чемпион и хорошая команда.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.