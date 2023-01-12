Гаранин: «Мне было очень приятно, когда Галицкий обратил внимание на мою работу»

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своих эмоциях, когда владелец «Краснодара» Сергей Галицкий предложил ему возглавить вторую команду «быков».

«Мне было очень приятно, когда Сергей Галицкий, такой человек, обратил внимание на мою работу. Мы с ним очень долго и плотно общались. Было интересно слушать мысли футбольного человека, погруженного в детали. Я практически слушал коллегу по тренерскому цеху. Сейчас я говорю впечатления о руководителе, который задает вопрос про определенные упражнения. Мы общаемся, приводим аргументы, обсуждаем упражнение с точки зрения того, что может получить игрок. Не счел ли я для себя оскорбительным предложение возглавить вторую команду «Краснодара», а не первую? Да вы что?! Мало того, что Сергей Николаевич серьезный человек, и если он обратил внимание на наш тренерский штаб, это очень приятно. Но я принял немножечко другое решение», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

Гаранин работал в «Сочи» в должности старшего тренера с июня по ноябрь 2022 года.

25 декабря сочинский клуб объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.