Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»

Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» объяснил, почему лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Для многих лучший игрок РПЛ — Малком. Кого назовете вы?

— Бразилец — классный футболист, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Еще и голевые раздает! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!

На второе место поставлю Чалова, который за этот год сделал огромный шаг вперед, забил в чемпионате 19 мячей. Без него уже трудно представить армейскую атаку.

Ну а третий — Тюкавин. Невероятно талантливый мальчишка, приглянулся мне с первых же матчей за «Динамо». Смелый, шустрый, постоянно нацелен на ворота. Странно, что в прошлом сезоне Йоканович чаще выпускал на острие Смолова, а не Тюкавина.