Раков: «Баринов подсказывает мне, но без пихача»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о помощи со стороны капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Как не потерять голову? Нужно продолжать тренироваться с холодной головой, так же выходить на игры. Если есть моменты — нужно забивать. Тогда все будет хорошо. Баринов подсказывает мне, если действую как-то неправильно в каких-то моментах. Но без пихача. Просто подсказ», — сказал Раков «СЭ».

В сезоне-2024/25 19-летний Раков забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.