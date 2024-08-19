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Сегодня, 13:31

Раков: «Баринов подсказывает мне, но без пихача»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о помощи со стороны капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Как не потерять голову? Нужно продолжать тренироваться с холодной головой, так же выходить на игры. Если есть моменты — нужно забивать. Тогда все будет хорошо. Баринов подсказывает мне, если действую как-то неправильно в каких-то моментах. Но без пихача. Просто подсказ», — сказал Раков «СЭ».

В сезоне-2024/25 19-летний Раков забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Раков
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