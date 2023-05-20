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20 мая, 20:43

Раков: «Команда выиграла, я сделал первое результативное действие за основу. Я очень рад»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался после победы над «Факелом» (1:0) в 28-м туре чемпионата.

18-летний хавбек стал автором результативной передачи на Антона Миранчука.

«Эмоции, конечно, незабываемые. Команда выиграла, я сделал первое результативное действие за основу. Я очень рад. Поздравляю всех болельщиков и всю команду с победой. В принципе, вышел достаточно активно, старался играть вперед. Ближе к концу матча отдал Антохе голевую, а он дальше сам все сделал. Надо просто продолжать в том же духе — тренироваться, работать. И вскоре, мне кажется, я забью первый гол», — приводит слова Ракова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» поднялся на 9-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.

Источник: ФК Локомотив
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