Премьер-лига (РПЛ).
Сегодня, 19:25

И.о. тренера «Спартака» Романов — о победе над ЦСКА: «После ухода Станковича нужно было вдохнуть уверенность в игроков»

Александр Абустин
корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— Как проходила предматчевая теория?

— У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в процессе. Было больше теории,чем обычно. Сравнивать с подходом Станковича не стал бы. У каждого свое видение.

— Какие шансы у Литвинова в дальнейших играх?

— Очень высокого мнения о нем. Это очень важный для нас игрок. Все футболисты центра поля с разным набором качеств.

— Какие эмоции после сегодняшней игры? Держите ли в голове, что скоро придет ваш сменщик?

— Никогда не загадывал настолько далеко. Эту неделю посвятили матчу с ЦСКА. Пока не загадываем, что там будет.

— Как вообще договорились с руководством?

— Не думаю, что стоит об этом говорить.

— Сразу поменяли все недочеты Станковича?

— Мы взаимодействовали достаточно плотно и честно. У него было много идей, какие-то сработали, какие-то нет — это футбол. Времени не было менять что-то глобально. Но с психологической точки зрения нужно было вдохнуть уверенность в игроков.

— Насколько вы жесткий тренер?

— Люблю дисциплину. Если вижу, что человек максимально погружен, то я добрый и лояльный. Но если игрок идет в противовес интересам команды, то могу быть жестким.

— Вы поменяли расстановку при розыгрыше угловых. Также был удар Умярова — это что-то из арсенала «ПСЖ»?

— В начале игры надо было дать посыл, что мы хотим перевести игру на их поле. Отсылки к «ПСЖ» имеют место быть. Перестроили немного угловые. Были на то причины. Не факт, что будем играть так дальше, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

4

  • инок

    Вадим Романов очень хорош, светлая голова! Удачи вам быть тренером в команде Спартак.

    22.11.2025

  • Дмитрий

    Результат в дерби Романов дал, посмотрим что будет дальше

    22.11.2025

  • FAB2856

    Если честно, то мы увидели полное говнище со случайным голом, забитым с углового. А так-то все вообще отлично!

    22.11.2025

  • sargon

    Не знаю как у вас сложится тренерская карьера... но за этом матч спасибо.. Приятно слушать вью после матча... приятная речь а не эти переводчики.

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
