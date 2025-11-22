Видео
Сегодня, 19:39

И.о. «Спартака» Романов: «Я воспитывался на футболе Романцева, но сейчас нужен стиль игры, который принесет очки»

Александр Абустин
корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— В первом тайме отдали инициативу, а во втором усилили прессинг?

— Хотели играть так всю игру, как во втором тайме. Но в первой половине выглядели нервозно.

— Насколько текущий стиль «Спартака» соответствует вашим личным установкам?

— Сейчас важно побеждать. Мы будем выбирать тот стиль игры, который принесет нам очки. Преждевременно говорить о каких-то изменениях. Я воспитывался на футболе Романцева, не думаю, что нужно объяснять какой стиль для меня близок, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

1

  • sdf_1

    На самом деле это футбол Бескова. Он изобрёл все эти стеночки, забегания и кружева, а не Романцев

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вадим Романов
    Футбол
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
