И.о. «Спартака» Романов: «Я воспитывался на футболе Романцева, но сейчас нужен стиль игры, который принесет очки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— В первом тайме отдали инициативу, а во втором усилили прессинг?

— Хотели играть так всю игру, как во втором тайме. Но в первой половине выглядели нервозно.

— Насколько текущий стиль «Спартака» соответствует вашим личным установкам?

— Сейчас важно побеждать. Мы будем выбирать тот стиль игры, который принесет нам очки. Преждевременно говорить о каких-то изменениях. Я воспитывался на футболе Романцева, не думаю, что нужно объяснять какой стиль для меня близок, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.