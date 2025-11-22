Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

И.о. тренера «Спартака» Романов: «Самая волнительная неделя в жизни? В жизни много волнительных недель»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«Самая волнительная неделя в жизни? В жизни много волнительных недель. Случилось так, как случилось. Мы понимаем, что это футбол. Времени на раскачку у нас не было. Понимали, что уже скоро дерби, поэтому сразу приступили к работе. Достаточно объемная была неделя. Много было индивидуальных занятий, нужно было познакомиться поближе, чтобы футболисты меня больше узнали, особенно иностранцы. Затем мы внесли некоторые коррективы в тренировочный процесс.

Футбол всегда сопряжен со стрессом, но больше это было интересно. Воспринималось как интересный экспириенс.

Безусловно, ломать ничего не нужно, учитывая, что достаточно короткий промежуток времени у нас был на подготовку. Мы подтянули определенные моменты. Что именно? Увидите, зачем я буду раскрывать. Мы определенные тактические моменты улучшили, маленькие детали, не более того. В основном мы воздействовали на психологию, на то, чтобы сплотить коллектив перед важной игрой», — сказал Романов в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Telegram Дзен Max
Вадим Романов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Челестини — о матче ЦСКА со «Спартаком»: «Наш главный соперник — это мы сами»
«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — ЦСКА: началась трансляция матча РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя