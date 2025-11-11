11 ноября, 00:00
17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов, который занял первое место в нашем рейтинге «55 молодых талантов России-2025», в интервью «СЭ» поделился своим мнением о победе.
— Ты на первом месте в рейтинге самых талантливых футболистов России по версии «СЭ». Как сам считаешь — закономерно? — вопрос Шилову.
— Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться.
— Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России?
— У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».
— А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать?
— Не думаю об этом. Сначала нужно закрепиться в «Зените».
— Кого сам определил бы на первое, второе и третье места в рейтинге «СЭ»?
— Знаю ребят своего возраста, с кем тренируюсь больше всего, так что первым поставил бы Даню Кондакова (полузащитник «Зенита». - Прим. «СЭ»), на второе — Максима Зайцева (вратарь «Зенита». - Прим. «СЭ»), на третье — парня из «Краснодара», Казбека Мукаилова.
— Кто твой кумир детства?
— Для меня иконой был Криштиану Роналду — пример того, как нужно трудиться, тренироваться, работать каждый день, не останавливаться.
— Ты приехал в Петербург из другого города — Белгорода. Это осложняло путь наверх?
— Батраков (из Орехово-Зуево. - Прим. «СЭ»), Кисляк (из Старого Оскола. - Прим. «СЭ») тоже из небольших городков, но пробились. Все зависит только от тебя, от того, как относишься к тренировкам, к работе.
Илья Аникеев
Микола Питерский
А при чем тут европейское издание? Для российского футболиста переход в европейский чемпионат - это профессиональный рост. Для журналиста - нет. И вопрос вполне адекватен: в каком чемпионате ты себя видишь? какой, с твоей точки зрения, тебе больше подходит?
11.11.2025
Roma Vedenichkin
вряд ли целочка то)
11.11.2025
Adiоs Amigos R
— А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать? ---------- А ты, журналист Илья Аникеев, в каком бы европейском издании хотел бы себя попробовать?
11.11.2025
Adiоs Amigos R
В Гей-Хаусе
11.11.2025
Saiga-спринтер
Парень повзрослел и понял, что бриолин псевдо-игруля.
11.11.2025
Saiga-спринтер
Бриолин - это бесполезный игруля для командной игры любой команды.
11.11.2025
KuziakaPm
кристина - это девочка-целочка.
11.11.2025
Labubal
Криштиану это Легенда
11.11.2025
Saiga-спринтер
Ничего из себя еще не представляет, по уже по дилетанской некогда спортивной газетёнки - якобы лучщий талант России? Хватит нести ахинею далекую от футбола. Когда будет стабильно играть в основном составе пару лет подряд, тогда и можно заикнутся об неком таланте. И то, только с большой поправкой на весьма серенький уровень нынешней РПЛ.
11.11.2025
Dexterous
В смысле "был"?
11.11.2025