Агент Сулейманова: «Не понимаю отношение руководства «Локомотива» к своему игроку»

Вадим Шпинев, агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, рассказал о положении своего клиента в московской команде.

«У Тимура защищенный контракт, он работает и трудится. Если бы у него были вопросы, он бы не надевал капитанскую повязку. Есть определенная удрученность и озабоченность, что не получается забивать так, как это бывало раньше. Но он трудится и пашет! Отношение к Леше Батракову я понимаю, а вот отношение к Сулейманову — нет», —приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Сулейманов провел 11 матчей за «Локомотив» и забил 4 гола. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость нападающего составляет 1,2 миллиона евро, по данным портала Transfermarkt.