Шпинев: «Станкович показывает панибратство с игроками «Спартака»

Футбольный агент Вадим Шпинев поделился впечатлениями от работы нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Про Станковича ничего не могу говорить пока что. При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради бога. Это его право вести себя так или иначе», — цитирует «РБ Спорт» Шпинева.

В 3 матчах под руководством Станковича «Спартак» потерпел 1 поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержал 2 победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над «Динамо»).