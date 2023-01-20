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Агент Вадим Шпинев прокомментировал поведение форварда «Локомотива» Дмитрия Баринова на фоне его возможного трансфера в «Бешикташ».
«На данный момент в переговорах пауза. При всем при этом хотелось бы отметить, как себя ведет футболист. Пользуясь своим игроцким и человеческим положением, он мог бы ходить по кабинетам и продавливать свой трансфер — упрашивать руководителей его отпустить. Но такого не было. Понимая всю тяжесть и сложность ситуации, в которой находится его команда, Диме не хотелось бы подводить тренерский штаб. Дима готов помогать родному клубу выбираться из этой сложной ситуации и добиваться максимальных результатов в оставшейся части чемпионата. Дима — настоящий профессионал и с уважением и любовью относится к родному клубу. Надеемся, «Локомотив» ответит взаимностью», — сказал Шпинев Sport24.
Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.
В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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