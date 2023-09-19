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Вагнер Лав: «Надеюсь, Чалов продолжит забивать и обгонит меня в списке бомбардиров ЦСКА»

Вагнер Лав надеется, что Чалов обгонит его в списке бомбардиров ЦСКА
Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав надеется, что форвард армейцев Федор Чалов обгонит его в списке бомбардиров клуба.

«Я рад, что Чалов забивает много голов. Это помогает команде, которую я очень люблю, побеждать и достигать цели! Я надеюсь, что он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», — приводит слова Лава «Чемпионат».

Ранее Лав назвал лучших легионеров в истории РПЛ и не упомянул своих бывших партнеров по ЦСКА. 39-летний бразилец играл за клуб с 2004 по 2012 год и на полгода возвращался в 2013 году.

Лав провел за армейцев 259 игр, забил 124 мяча и занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории. Лидером является Григорий Федотов, у которого 137 голов в 177 играх.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 12 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативну. передачу. Всего на счету 25-летнего форварда 232 игры за клуб и 79 мячей. Он занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА.

Источник: Чемпионат
Вагнер Лав
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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