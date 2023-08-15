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Сегодня, 13:52

Вагнер Лав назвал сильнейших иностранцев в истории РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал лучших легионеров в истории РПЛ, а также отметил партнеров по московской команде, с которыми завоевывал титулы.

«Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть. Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это`О были сильнейшими», — приводит слова Лав Metaratings.ru.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и на полгода вернулся в клуб в 2013 году. Он провел за армейцев 259 игр, забил 154 мяча и сделал 53 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/vagner-lav-nazval-silneishikh-inostrancev-v-istorii-rpl-274405/
Вагнер Лав
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