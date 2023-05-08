Вагнер Лав высказался о рекорде Промеса, который стал единоличным лидером РПЛ по голам среди легионеров

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о рекорде нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который стал единоличным лидером Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по количеству голов среди легионеров.

«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около 10 лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», — приводит слова Вагнер Лав Metaratings.ru.

Бразильский форвард сыграл 169 матчей в чемпионате России, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. На счету Промеса 171 матчей в РПЛ, 86 голов и 40 результативных передач.