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Сегодня, 20:59

Вагнер Лав высказался о рекорде Промеса, который стал единоличным лидером РПЛ по голам среди легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о рекорде нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который стал единоличным лидером Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по количеству голов среди легионеров.

«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около 10 лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», — приводит слова Вагнер Лав Metaratings.ru.

Бразильский форвард сыграл 169 матчей в чемпионате России, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. На счету Промеса 171 матчей в РПЛ, 86 голов и 40 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/vagner-lav-esli-by-ya-prodolzhil-vystupat-v-rossii-to-promes-vryad-li-by-pobil-moi-rezultat-249545/
Вагнер Лав
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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