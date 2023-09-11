Вахания назвал тройку лучших футболистов РПЛ

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о тройке лучших футболистов РПЛ.

«Тройка лучших футболистов? Клаудиньо, Вендел и Промес. Почему нет никого из «Ростова»? Наверное, это связано с турнирным положением», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Клаудиньо и Вендел несколько раз подряд становились чемпионами России в составе «Зенита». Квинси Промес является лидером «Спартака».