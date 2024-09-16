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Сегодня, 12:06

Вахания объяснил, почему «Ростов» много пропускает

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Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, почему команда много пропускает.

«Почему «Ростов» много пропускает? Сложно сказать, потому что мы играем в свой футбол, пытаемся играть через короткие передачи, поэтому бывают потери и за эти потери нас наказывают», — сказал Вахания «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре желто-синие дома примут махачкалинское «Динамо» — матч состоится 22 сентября и начнется в 16.30 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Илья Вахания

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