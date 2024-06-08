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Сегодня, 11:18

Вахания подвел итоги выступления «Ростова» в сезоне-2023/24 РПЛ

Виктория Кравченко
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Футболист «Ростова» Илья Вахания подвел итоги сезона-2023/24 для команды. Клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

— Хотелось бы закончить чемпионат на более высоком месте. Первую часть сезона провалили, а во второй — начали наверстывать. Получилось так, как получилось.

— Хочется в отпуск или поскорее бы начать новый сезон?— Хочется в отпуск, отдохнуть (улыбается).

— Какие цели ставите себе на следующий сезон?

— Надо прогрессировать и делать все, что от меня зависит, чтобы больше играть, — цитирует игрока «РБ Спорт».

Вахания стал игроком «Ростова» летом 2023 года и уже провел 33 матча за клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-otpusk-ili-sleduyushhij-sezon-hochetsya-v-otpusk-otdohnut/
ФК Ростов
Илья Вахания
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