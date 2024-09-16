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Сегодня, 12:20

Вахания: «Не понимаю, почему «Краснодару» не показывали карточки за такие же нарушения»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал судейство в матче с «Краснодаром» (0:2).

«Возникли ли вопросы, почему судья раздавал карточки направо и налево? Да, возникли — почему нам? Почему не показывают за точно такие же нарушения другой команде? Вот это не понимаю. Есть ли установка в команде не высказываться резко по судейству? Нет, ничего такого нет», — сказал Вахания «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре желто-синие дома примут махачкалинское «Динамо».

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
ФК Ростов
Илья Вахания

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