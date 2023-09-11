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Сегодня, 13:28

Вахания рассказал, что купил семье торт на первую зарплату в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Илья Вахания.
Фото Соцсети
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Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал об условиях, которые были у него в академии «Зенита».

«Стипендию у нас не платили. Первый контракт получил в 16 лет. Тогда зарабатывал 16 тысяч в месяц. По меркам «Зенита», конечно, не так много. Но это стандартный контракт для игрока академии. На тот момент не ожидал. Денег даже в мыслях не было. Когда позвонили и сказали об этом, обрадовался. На первую зарплату сразу купил торт для семьи. Родители были за меня рады. Куда ушли остальные деньги, не помню», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Вахания является воспитанником петербургского «Зенита», в системе которого провел 17 лет. В июле 2023 года он перешел в «Ростов». В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел за «Ростов» семь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-sbornoj-rossii-vahaniya-pervaya-zarplata-v-zenite-by-la-16-ty-syach-tort-kupil/
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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