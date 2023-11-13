Вахания: «Не скажу, что «Ростов» думает о турнирном положении. Просто выходим на матчи и пытаемся исправить ситуацию»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение команды от «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ (1:2).

«Переломить игру до конца у нас не получалось. Я отталкиваюсь от результата. Мы, конечно, стали играть более агрессивно, и за счет этого получилась такая концовка. Нам нечего было терять, поэтому мы шли вперед и рисковали», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова футболиста.

Также он высказался о том, что «Ростов» завершил первый круг чемпионата на 11-м месте.

«Не скажу, что мы об этом думаем. Просто выходим на каждый матч и пытаемся исправить турнирную ситуацию. Уже ближе к концу будем анализировать», — добавил Вахания.

В 16-м туре РПЛ «Ростов» на своем поле примет «Пари НН». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.