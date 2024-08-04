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Сегодня, 17:23

Вахания: «В матче с «Зенитом» надо было закрыться в обороне? А разве кому-то это помогало?»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о причинах крупного поражения от «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).

— Чем так силен сейчас «Зенит»? Что они такого делают на поле, что вам не нашлось, чем ответить?

— В «Зените» — лучшие футболисты, играющие в РПЛ. Поэтому им сложно противостоять.

— «Ростов», несмотря на силу соперника, старался играть в свой футбол. Может, это ошибка? Надо было закрыться в штрафной всей командой?

— А разве другим это помогало? Просто «Зенит» — сильная команда. То, что мы играем в свой футбол — наоборот, плюс. Отталкиваемся от свой игры, а не от соперника, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Ростов
Илья Вахания
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