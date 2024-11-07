Вахания — о словах Карпина про отставку: «Не могу представить «Ростов» без него»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии «СЭ» отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина о его возможной отставке.

«Карпин сказал, что есть мысли об отставке? Ничего такого вообще не ощущается. Сложно представить «Ростов» без него. Наверное, не могу», — сказал Вахания «СЭ».

Впервые Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года и работал там до августа 2021 года, после чего ушел из команды и сосредоточился на сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся в клуб, его контракт с ростовчанами действует до конца мая 2026 года.

В текущем сезоне команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров, набрав 14 очков. В FONBET Кубке России «Ростов» вышел в первый раунд плей-офф Пути РПЛ.