Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

Вахания заявил, что по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Илья Вахания объяснил, заслужило ли «Динамо» стать чемпионом России.

«Заслужило ли «Динамо» чемпионство? По весенней части, мне кажется, да. Они больше всего очков набрали и сократили отрыв», — цитирует Вахания «РБ Спорт».

25 мая состоится матч 30 тура РПЛ сезона2023/24, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало — в 16.30 мск.

После 29 туров первое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками занимает «Динамо», опережающее идущий вторым «Зенит» (54) на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров с 53 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-po-vesennej-chasti-sezona-dinamo-zasluzhilo-chempionstvo/
1
0
Читайте также
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
В Госдуме попросили расследовать слова игрока «Рубина» Безрукова на предмет коррупции
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Барбоза оценил игру Кассерры за «Зенит» в этом сезоне
«Факел» — «Ахмат»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
«Рубин» — «Сочи»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
Защитник «Ростова» Вахания: «Сделаем все, чтобы победить «Зенит»
Болельщики «Динамо» уже выкупили более 2,5 тысячи билетов на матч в Краснодаре
«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Факел» — «Ахмат»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

Орещук: «Мне импонирует Мусаев, он воспитал много молодых футболистов в «Краснодаре»