Вахания заявил, что по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство

«Заслужило ли «Динамо» чемпионство? По весенней части, мне кажется, да. Они больше всего очков набрали и сократили отрыв», — цитирует Вахания «РБ Спорт».

25 мая состоится матч 30 тура РПЛ сезона2023/24, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало — в 16.30 мск.

После 29 туров первое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками занимает «Динамо», опережающее идущий вторым «Зенит» (54) на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров с 53 баллами.