Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна прокомментировал «СЭ» слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который усомнился в футбольных качествах француза.

Ранее Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир... Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

«Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — сказал Вальбуэна «СЭ».

Вальбуэна выступал за «Динамо» вместе с Кокориным с августа 2014 года по август 2015 года. Француз забил 6 голов и сделал 17 результативных передач в 40 играх за бело-голубых, после чего перешел в «Марсель».