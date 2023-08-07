Вальбуэна считает Рябчука прекрасным приобретением для «Спартака»: «Он всегда бьется за команду»

Бывший полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход защитника сборной Молдавии Олега Рябчука в «Спартак».

«Олег — отличный игрок, который всегда бьется за команду, отдается на все сто. Прекрасное приобретение для московского «Спартака». Это тот игрок, который будет выигрывать все единоборства. Он даст многое «Спартаку», — сказал Вальбуэна «СЭ».

25-летний молдаванин подписал контракт до 2026 года. Он будет играть за московский клуб под 2-м номером.

Рябчук выступал за «Олимпиакос» с 2021 года. Он провел за греческий клуб 120 матчей, забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач.