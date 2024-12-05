Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:45

Ковач: «Если бы через год ЦСКА назначил Березуцкого, я бы позитивно воспринял эту новость»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач считает, что красно-синим через год можно будет пригласить главного тренера «Сабаха» Василия Березуцкого.

«Тренеру надо давать время на создание команды. Максимум три года, чтобы смог сформировать. При мне в ЦСКА был Морозов. Сначала все развалил, а потом три года собирал ее, чтобы попасть в премьер-лигу. Видимо, Николич пока не нашел ключи. Мы же не знаем, какие у него возможности. Футболисты хорошие есть, но пока не удается добиться результата.

Я не знаю, кого можно назначить главным тренером, если убрать Николича. Нужен человека, который действительно может поднять команду, который играл в ЦСКА, болеет за клуб. Березуцкий? Я двумя руками за него. Но ему нужно набраться опыта. Если бы через год его назначили, я бы позитивно воспринял эту новость. Думаю, он бы там порядок навел», — цитирует Legalbet Ковача.

Источник: Legalbet
Василий Березуцкий
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя