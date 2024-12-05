Ковач: «Если бы через год ЦСКА назначил Березуцкого, я бы позитивно воспринял эту новость»

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач считает, что красно-синим через год можно будет пригласить главного тренера «Сабаха» Василия Березуцкого.

«Тренеру надо давать время на создание команды. Максимум три года, чтобы смог сформировать. При мне в ЦСКА был Морозов. Сначала все развалил, а потом три года собирал ее, чтобы попасть в премьер-лигу. Видимо, Николич пока не нашел ключи. Мы же не знаем, какие у него возможности. Футболисты хорошие есть, но пока не удается добиться результата.

Я не знаю, кого можно назначить главным тренером, если убрать Николича. Нужен человека, который действительно может поднять команду, который играл в ЦСКА, болеет за клуб. Березуцкий? Я двумя руками за него. Но ему нужно набраться опыта. Если бы через год его назначили, я бы позитивно воспринял эту новость. Думаю, он бы там порядок навел», — цитирует Legalbet Ковача.