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Сегодня, 02:34

Ковач: «Динамо» правильно поступило, продлив контракт со Скопинцевым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валентин Ковач высказался об игре защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Является ли Скопинцев лучшим крайним защитником в РПЛ? Я обычно никого не обижаю, но сейчас мало таких талантливых игроков. Скопинцев — хороший крайний защитник для нашего чемпионата. Здесь самое главное, чтобы он хотел играть. «Динамо» правильно поступило, продлив контракт с таким футболистом. Неизвестно, кто мог бы прийти на его место. Он свой, а не откуда-то приехавший легионер. Пускай парень продолжает, не надо ничего придумывать», — приводит слова Ковача Legalbet.

18 июля «Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым. Новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано до лета 2029 года.

Источник: Legalbet
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
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