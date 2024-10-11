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Сегодня, 02:45

Пальцев: «Хочется отнять очки у «Зенита» и доказать, что махачкалинское «Динамо» не хуже пятикратного чемпиона страны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев отметил, что не считает «Спартак» принципиальным соперником.

«Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве. Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2 и судья не поставил пенальти. Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка. Не сказал бы, что для меня «Спартак» — какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже пятикратного чемпиона страны», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Пальцева.

Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге в начале ноября.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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