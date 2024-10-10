Пальцев — о будущем: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — это команды, в которые хотел бы перейти»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в разговоре с «СЭ» признался, в какие российские команды хотел бы перейти в будущем.

«В данный момент ни о чем, кроме футбола, я не думаю. В дальнейшем, если будут предложения, то могу рассмотреть. Но точно можно сказать, что махачкалинское «Динамо» не хуже некоторых в лиге, поэтому о предложениях пока думать рано. Какие команды мне симпатичны по-футбольному и в какие перешел бы? Мне нравятся «Спартак», ЦСКА и московское «Динамо». Хоть бело-голубые и не показали на нашем поле, в Махачкале, ту игру, которую они могут демонстрировать, все равно их назову. Пожалуй, это три команды, в которые хотел бы перейти», – сказал Пальцев «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах за махачкалинцев, отметившись одной результативной передачей.

Дарик Агаларов