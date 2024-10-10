Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:04

Пальцев — о будущем: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — это команды, в которые хотел бы перейти»

Telegram Дзен

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в разговоре с «СЭ» признался, в какие российские команды хотел бы перейти в будущем.

«В данный момент ни о чем, кроме футбола, я не думаю. В дальнейшем, если будут предложения, то могу рассмотреть. Но точно можно сказать, что махачкалинское «Динамо» не хуже некоторых в лиге, поэтому о предложениях пока думать рано. Какие команды мне симпатичны по-футбольному и в какие перешел бы? Мне нравятся «Спартак», ЦСКА и московское «Динамо». Хоть бело-голубые и не показали на нашем поле, в Махачкале, ту игру, которую они могут демонстрировать, все равно их назову. Пожалуй, это три команды, в которые хотел бы перейти», – сказал Пальцев «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах за махачкалинцев, отметившись одной результативной передачей.

Дарик Агаларов

ФК Динамо (Махачкала)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
В агентстве защитника «Динамо» Махачкала Пальцева сообщили о предметном интересе клубов РПЛ к игроку
Спортивный директор «Пари НН» рассказал, что должен изменить Гончаренко
В «Пари НН» рассказали, почему решили пригласить Виктора Гончаренко
В «Пари НН» объяснили отставку Илича с поста главного тренера
«Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера
Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя