Пальцев — о своих последних успехах в карьере: «Может невеста нагадала что-то»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в разговоре с «СЭ» объяснил причины своих последних успехов в футбольной карьере.

«Это заслуга тренеров и всех людей, которые со мной работали и продолжают работать. Благодаря им я расту на футбольном поле. Случилось ли что-то в жизни, что могло повлиять на меня? У меня 2,5 года назад появилась невеста. С этого момента у меня началось движение вверх: от «КАМАЗа» до махачкалинского «Динамо». Может она нагадала что-то, кому-то сверху сказала чего. Жена талисман, получается», — сказал Пальцев «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах за махачкалинцев, отметившись 1 результативной передачей. 5 сентября он провел дебютный матч за сборную России.

Дарик Агаларов