Валентин Пальцев заявил, что хочет играть в «Спартаке»

13 апреля, 13:06
Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рссказал о своем желании перейти в «Спартак».
«Я хочу играть в «Спартаке». Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев. (Улыбается.) Если бы было предложение от «Зенита» и «Спартака», выбрал бы московский клуб», — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».
Футболист является воспитанником ДЮСШ «Нижний Новгород». Ранее Пальцев играл за богородский «Спартак», «Волну», «КАМАЗ» и «Химки». В махачкалинском «Динамо» защитник находится с лета 2024 года.
В текущем сезоне 23-летний Пальцев сыграл 28 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.