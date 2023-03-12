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Абрамов: «В идеале «Торпедо» можно наигрывать состав на следующий сезон для ФНЛ»

Абрамов заявил, что «Торпедо» нужно менять задачу на сезон
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов заявил, что «Торпедо» нужно менять задачу на сезон.

«Есть ли у «Торпедо» шанс на спасение? Еще до начала весенней части чемпионата я говорил, что шансов у них нет. Зачем им теперь играть? Если подойти грамотно к этому вопросу, то в идеале можно наигрывать состав на следующий сезон для ФНЛ и через год снова вернуться в РПЛ. Но никто не знает, сколько футболистов из нынешнего состава захотят остаться и играть в ФНЛ», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045541_abramov_v_ideale_torpedo_mojno_naigryivat_sostav_na_sleduyuschiy_sezon_dlya_fnl
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ФК Торпедо (Москва)
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