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Сегодня, 01:55

Баринов: «Глушенков может проявить себя в Европе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру нападающего красно-зеленых Максима Глушенкова в этом сезоне.

«В этом сезоне Глушенков вырос, повзрослел по-футбольному. Есть моменты, когда он тянет одеяло на себя, торопится, но это происходит из-за его темперамента и желания. Глушенков стал взрослым и серьезным футболистом. Он градообразующий игрок «Локомотива».

В Европе очень серьезный отбор футболистов. Например, Миранчук заиграл благодаря упорному труду, настойчивости, но еще не до конца раскрылся. Алексей способен на большее. Нужен характер, как у Карпина, чтобы заиграть в Европе. Думаю, Глушенков может проявить себя там», — цитирует «РБ Спорт» Баринова.

В этом сезоне Глушенков провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и сделал 13 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-glushenkov-gradoobrazuyushhij-futbolist-lokomotiva-on-mozhet-zaigrat-v-evrope/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
Максим Глушенков
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