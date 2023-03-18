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Сегодня, 23:12

Валерий Баринов о матче «Локомотив» — «Краснодар»: «Это был настоящий футбол»

Мария Гусева
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился эмоциями от победы железнодорожников над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Игра с «Краснодаром» получилась потрясающей, но брака было очень много, — цитирует «РБ Спорт» Баринова. — Матч захватывающий, с сюжетом. В первом тайме «Локомотив» был ужасен. Так он играл до сборов. Потом все побежали, и «Краснодар» сразу подсел. Я получил удовольствие от игры, это был настоящий футбол.

— Игра «Локомотива» улучшилась?

— Да, улучшилась. Не видел игру с «Ахматом», но там трудно говорить об игре. Вдевятером сложно играть. Матч с «Ростовом» получился неплохим. В обороне еще много пробелов. Сегодня «Краснодар» много моментов не реализовал. Понравился Жемалетдинов. Хороший футбол увидели.

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка). «Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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  • Chausov Alexey

    Валерий Александрович, а не вы ли по осени громче всех кричали, что "Локо" кончился и болеть за этот "Локомотив" вы больше не собираетесь? Так что, извините, при всем к вам громадном уважении, вам лучше не комментировать игры команды, пока она снова не выйдет на ведущие роли в Российсом футболе неначнет побеждать. А критический момент оставьте переживать нам, болельщикам, которые от клуба не октрестились в сложные времена и не открестятся никогда. А станем снова сильными - тогда конечно, милости просим )))))

    18.03.2023

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