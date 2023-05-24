Баринов — о жесте Соболева: «Позорный момент для футболиста, за такие поступки надо гнобить очень долго»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Валерий Баринов высказался о неприличном жесте красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Это позорный момент для футболиста. Не знаю, сколько матчей дисквалификации он заслуживает, но этим делом должен заняться клуб. Клуб должен оштрафовать его. Это не должно быть наказание в виде похлопывания по плечу и реплик: «Ну ничего, мы тебя накажем, ты только играй». Это такой же момент, как и другой случай, когда другой спартаковец (Аяз Гулиев) на переходе начал бить человека. За такие поступки надо гнобить человека очень долго. Это пятно не на Соболеве, это пятно на футболе! Мы говорим о культуре поведения, а тут такое», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

На 66-й минуте матча Соболев после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. 24 мая адвокат Вадим Мясников в комментарии для «СЭ» заявил, что игроку «Спартака» может грозить административная ответственности за демонстрацию неприличного жеста в адрес Роши.