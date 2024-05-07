Валерий Баринов: «Дзюбу никто не будет удерживать, он никогда не был символом «Локомотива»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Дзюба сам намерен уйти из «Локомотива». Если так и есть, то кто его будет удерживать? Дзюба никогда не был символом «Локомотива». От него мало поддержки в раздевалке, на скамейке. Если Артем останется, ничего страшного. В «Локомотиве» другие проблемы. В команде есть хорошие футболисты, а результат хромает. Хорошо, что заскочили на четвертое место. Не от Дзюбы зависит игра «Локомотива». Очень рад, что Артем пришел в клуб, помог ему», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ранее агент 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».