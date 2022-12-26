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Сегодня, 13:30

Валерий Баринов: «Хочу, чтобы «Локомотив» встал на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» обратился с пожеланием к любимой команде на 2023 год.

«Команде хочется пожелать побед в новом году! Даже тех, в которые я не верю. Мне кажется, «Локомотив» идет не по рельсам и катится под горку. Хочу, чтобы команда встала на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют... Также хотелось пожелать, чтобы мы скорее вернулись к международному футболу. Все эти разговоры о переходе в Азию... Не знаю, правильно это или нет, но надо что-то делать. Играть все время со сборной Киргизии и Узбекистана, может, и стоит. Туда мы уже не вернемся, а если вернемся, то не скоро. Моей жизни не хватит. Если не будет международного футбола, сборная перестанет существовать. Надо на что-то решаться. Назад нельзя, надо идти вперед», — сказал Баринов «СЭ».

По итогам 17 матчей чемпионата России «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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