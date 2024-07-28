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Сегодня, 22:40

Валерий Баринов считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

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Народный артист Российской Федерации и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался относительно уровня конкуренции в РПЛ.

«Я не вижу конкурентов у «Зенита». Просто не вижу! Речь даже не о составе, а о желании других команд. Как будто все команды подняли руки вверх и смирились с тем, что надо бороться за тройку без первого места.

В 1-м туре понравилось махачкалинское «Динамо», так что хочу пожелать успехов Биджиеву. Уровень РПЛ упал. Если «Зенит» вдруг не станет чемпионом, это будет сенсацией. Любая ничья «Зенита» — это уже сенсация. «Зенит» не должен подпускать никого на расстояние пяти очков», — цитирует Баринова Metaratings.

Ранее «Зенит» одержал победу в матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2). Петербургский клуб является действующим чемпионом и обладетелем кубка страны. По итогам сезона-2023/24 команда стала чемпионом России в 6-й раз подряд. В первых двух турах нового сезона РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Зенит
Валерий Баринов
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