Царукян: «Я даже не понимал, кто такие футбольные агенты. Я знал только агента 007»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, как у него появился первый агент.

«Насчет того, что агенты — зло, есть такие люди, которые преследуют только свои интересы и действуют через обман. Но не в моем случае. У нас с Клюевым доверительные отношения. Он сказал — продолжай играть так, как играешь, креативь, и команды сами захотят тебя взять: «Твое дело футбол, а я буду искать, заниматься своей работой». С его появлением для меня что-то изменилось в психологическом плане. Я даже не понимал, кто такие футбольные агенты. Я знал только агента 007. А когда он появился, начал все осознавать», — цитирует «РБ Спорт» Царукяна.

22-летний россиянин в январе этого года перешел из «Алании» в нижегородский клуб, подписав контракт до 2027 года.