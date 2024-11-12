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Сегодня, 17:55

Филатов о словах Дзюбы: «Тренер себе не враг, если Артем был бы в отличной форме, то его ставили бы в состав»

Константин Белов
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в интервью matchtv.ru. 36-летний форвард заявил, что ему специально не давали игрового времени во второй части сезона-2023/24, чтобы автоматически не продлевать контракт.

«Мы все видели, как проходили последние полгода Дзюбы за «Локомотив». Он получал некоторое игровое время, но результативность снизилась. И тренер себе не враг, если Дзюба был бы в отличной форме, то его ставил бы в состав. Мы видели, как Дзюба играл весной 2023 года, когда он разрывал РПЛ. Такое бывает, что у игрока бывают не самые удачные отрезки. Мы поблагодарили Артема за полтора года игры и пожелали ему удачи», — сказал Филатов «СЭ».

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 по июнь 2024 года. За клуб нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

Артем Дзюба
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов

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