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Сегодня, 17:31

Филатов: «Хочу, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в комментарии для «СЭ» оценил выступление полузащитника Алексея Батракова в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0).

19-летний футболист в прошедшей встрече отдал голевую передачу.

«Батраков — шикарен! Хочу, чтобы он стал вторым Лоськовым», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников — московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.

В нынешнем сезоне Батраков провел 4 матча за «Локомотив», в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Валерий Филатов
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