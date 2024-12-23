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Сегодня, 15:27

Член совдира «Локомотива» Филатов: «Главная задача зимой для нас — сохранить Батракова»

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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов оценил выступление железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Считаю, что выступление в первом круге успешное, учитывая все наши изменения в этом году. Подведем итоги года предварительно 27 декабря. Конечно, главной задачей для нас является сохранение молодежи. В первую очередь, Леши Батракова. Что касается переговоров о его новом контракте, то все пока на прежнем уровне», — сказал Филатов ODDS.ru.

19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Источник: ODDS.ru
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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