Валерий Филатов перенес инсульт и пока не участвует в работе совета директоров «Локомотива»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов находится на реабилитации после перенесенного пару месяцев назад инсульта, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, по этой причине Филатов сейчас не принимает участие в работе совета директоров московского клуба. Вернется ли он к деятельности в руководящем органе, пока неизвестно.

Филатов вошел в состав совета директоров «Локомотива» в марте 2019 года. С 1992 по 2006 год он занимал должность президента железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.