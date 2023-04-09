Валерий Филатов перенес инсульт и пока не участвует в работе совета директоров «Локомотива»

Сегодня, 18:05
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов находится на реабилитации после перенесенного пару месяцев назад инсульта, сообщает «РБ Спорт».
Как отмечает источник, по этой причине Филатов сейчас не принимает участие в работе совета директоров московского клуба. Вернется ли он к деятельности в руководящем органе, пока неизвестно.
Филатов вошел в состав совета директоров «Локомотива» в марте 2019 года. С 1992 по 2006 год он занимал должность президента железнодорожников.
На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.