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Валерий Филатов считает, что Дзюба дал «Локомотиву» только хорошее

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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов считает, что нападающий Артем Дзюба помог клубу в тяжелый момент.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая, контракт футболиста истек в конце июня.

«Мы в любом случае должны сказать Артему Дзюбе спасибо. Он пришел, ничего плохого не сделал, только хорошее. Он помог в тяжелый момент, у нас не было кем играть. Он в этот момент оказался, выступил хорошо. Пускай играет еще долго», — цитирует Филатова ТАСС.

35-летний Дзюба выступал за железнодорожников с зимы 2022 года. За московский клуб форвард провел 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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