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Сегодня, 11:00

Газзаев о Бакаеве: «Ему пора выходить из тени и становиться лидером «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» дал совет полузащитнику «Зенита» Зелимхану Бакаеву.

— Не соглашусь с теми, кто говорит, что у «Зенита» довольно слабые фланги атаки. Мостовой обладает отличными качествами. Скорость, техника, дриблинг, быстрое принятие решений. Но что-то с ним происходит в этом сезоне. Пока он не показывает свой уровень. Привез пенальти в концовке игры с «Ростовом». Но у него и нет таких навыков, чтобы чисто отбирать мяч. Ну куда ты так машешь ногой? Как будто саблей скосил соперника... А в атаке он еще точно принесет питерцам пользу. Ему надо выйти на пик формы.

Бакаев? Он почему-то скромно играет в «Зените», не хватает дерзости. В «Спартаке» он претендовал на статус лидера. А в «Зените» как-то стушевался, сам ушел на вторые роли. Сейчас нет Малкома — это же шанс для тебя. Бери инициативу в свои руки, иди в дриблинг, обостряй. Бакаев же все это умеет. Здесь как раз проблемы в его менталитете, психологии. Почему он не хочет стать лидером? Пора выходить из тени. Не стоит забывать и еще об одном фланговом нападающем — Мантуане.

Кассьерра прибавляет, напоминает мне того форварда, который здорово проявлял себя в «Сочи». Забил очень хороший гол, мог оформить дубль. Я, кстати, не считаю, что он пожадничал во втором тайме. По мысли все делал правильно, бил на исполнение в дальний угол. Просто на этот раз не попал. Бывает. В том эпизоде ему было сложно отдать передачу.

Семаку еще потребуется какое-то время, чтобы стабилизировать состав. Да, пока не чувствуется запаса прочности. Но он может появиться, когда новички полностью освоятся. Удаление Семака? Сергей переживает за свою команду. Это хорошо, что его не устраивает ничья. Просто, наверное, иногда нужно быть чуть спокойнее, меньше нервничать. Ему уже не надо никому ничего доказывать. Он пять раз подряд выигрывал чемпионат страны, но тем не менее всегда надо переживать за результат. Вот в этом я его поддерживаю.

Владислав Безбородов назначает пенальти после фола Милана Гайича на&nbsp;Иване Олейникове. «Безбородов «исправился» за первый пенальти. К Бонгонде есть вопросы. «Динамо» готовилось к выставочным матчам?» Разбор второго тура от Газзаева

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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