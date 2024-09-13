Газзаев считает, что матч с «Зенитом» покажет, какие у ЦСКА шансы в борьбе за топ-3 РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что матч с «Зенитом» станет для армейцев проверкой к сезону.

«Судя по турнирной таблице, «Зенит» подходит в лучших кондициях. Для ЦСКА эта игра станет настоящей проверкой. По итогам матча станет более понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за первую тройку.

Это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы, психологии и уверенности в себе. Победа над «Зенитом» даст ЦСКА мощнейший толчок и уверенность, которая поможет при решении глобальных задач», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало — в 16.30 мск.