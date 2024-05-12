Газзаев о поражениях «Зенита»: «Когда пять лет выигрываешь чемпионат, мотивация притупляется»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил неудачи «Зенита» в этом сезоне чемпионата России.

Команда Сергея Семака проиграла дома армейцам со счетом 0:1 в 28-м туре РПЛ.

— Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе питерцев или им банально не везет?

— В четырех последних турах «Зенит» набрал всего одно очко. Результат говорит сам за себя. Игровой кризис — наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается. Да, отдельные футболисты могут что-то создать. Например, Педро удачно вышел на замену. Но в целом... Мне кажется, тут дело скорее в психологии. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется. Думаешь, что в любом случае дожмешь соперника. Но, получается, за одной осечкой, последовала другая. И ситуацию выправить все сложнее и сложнее. Отсюда столько потерь очков. При этом ничего еще не решено. «Динамо» получило шикарный шанс выйти в лидеры. Если бело-голубые этого не сделают, думаю, «Зенит» в итоге возьмет титул (разговор состоялся до начала матча «Балтика» — «Динамо»). Хотя, возможно, именно в этих четырех турах питерцы растеряли именно чемпионские очки.

Питерцы продлили серию без побед в РПЛ до 4 матчей — 3 поражения и 1 ничья.

«ЦСКА заслужил победу. Как Кассьерра мог так сыграть в своей штрафной?!» Газзаев — о поражении «Зенита»